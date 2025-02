Babler will sich mit dieser Doppelstrategie für alle Eventualitäten in den kommenden Verhandlungswochen absichern. Die Zurufe aus der zweiten und dritten Reihe der ÖVP, ihn gegen einen anderen SPÖ-Verhandlungsführer auszutauschen, gingen nach hinten los. Babler geht mit dem gleichen Team wie beim Start der versauerten Zuckerlkoalition in den neuen Koalitionspoker.

In den kommenden Tagen soll, so der Tenor im SPÖ-Präsidium, in jedem Fall vorerst einmal rasch eine Vier-Parteien-Einigung in Sachen Budget gezimmert werden. Darauf aufbauend sollte dann ein Anlauf zu einer Koalitionsvereinbarung mit der ÖVP unternommen werden. „Die Signale der ÖVP sind dafür jetzt weitaus besser als beim ersten Mal“, so ein SPÖ-Präsidiumsmitglied: „Offen ist, ob sie auch bereit ist, mit uns rasch die überfällige Sicherung der Unabhängigkeit des ORF, andere Reformprojekte und ein Doppelbudget 2025/26 anzugehen.“ Denn, so der rote Grande: „Die Forderung der FPÖ, jetzt in Neuwahlen zu gehen, wo wir kein Budget haben und deswegen nicht nur ein EU-Defizit, sondern auch die Zahlungsunfähigkeit des Staates wie in den USA droht, ist total verantwortungslos.“