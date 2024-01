Politik Backstage: Die Qual der Neuwahl

Die flatternden Nerven in der ÖVP lösten zuletzt hartnäckige Gerüchte aus: Der ÖVP-Chef werde bereits die groß angekündigte Präsentation seines "Zukunftsplans" am 26. Jänner in Wels dazu nutzen, vorzeitige Neuwahlen im Mai 2024 auszurufen. Diese Flucht nach vorne würde keinem strategischen Masterplan oder genialem politischem Kalkül, sondern einer Vielzahl persönlicher Interessen entspringen. Einige Länderchef, die im Herbst oder Anfang 2025 Wahlen haben, fürchten akute Ansteckungsgefahr durch die chronisch darniederliegende Nehammer-Truppe. Sie wollen mit einer Nationalratswahl im Mai oder einer Zusammenlegung mit der EU-Wahl am 9. Juni einen möglichst großen Abstand zum erwarteten ÖVP-Wahldesaster im Bund für ihre regionalen Wahlgänge schaffen.

Zudem fürchten Funktionäre und Mitarbeiter im Umfeld des Kanzlers: Wird Nehammer nach einem EU-Debakel als Parteichef abgelöst, dann könnte das eine Kettenreaktion auslösen. Vor allem das in Kreisen von Wirtschafts- und Bauernbund als dominierend angesehene ÖAAB-Lager in der ÖVP wäre dann auch auf anderen Ebenen angezählt und zur Ablöse freigegeben.

So viel ist Stand Mitte Jänner fix: Karl Nehammer wird Ende Jänner in der Welser Messehalle keine Neuwahlen ausrufen. Der Ort hat ein zweifelhaftes Karma: Christian Kern präsentierte hier 2017 seinen breit anerkannten Plan A. Pamela Rendi-Wagner wurde hier schon ein Jahr danach mit 98 Prozent als seine Nachfolgerin gekürt. Beides rote Sternschnuppen, die bald verglühten.

Aber auch Karl Nehammer will die Welser Messehalle nutzen, um einen Turbo für die kommenden Wahlgänge zu zünden. "Er wird kein ÖVP-Wahlprogramm, sondern seinen ganz persönlichen politischen Zukunftsplan präsentieren", sagt ein Nehammer-Vertrauter. Der Kanzler will in unsicheren Zeiten Kontinuität an der Staatsspitze gepaart mit dem Willen zu klaren Veränderungen signalisieren. Ob es Nehammer schafft, Rückenwind zu erzeugen, und wie lange dieser gegebenenfalls zu tragen verspricht, werden die Umfragen in den Wochen danach zeigen.