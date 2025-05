„Politik Backstage“: Milliardenschweres Nachrüsten an der Budgetfront

Wie und wann der Milliardenturbo fürs Heer tatsächlich angeworfen wird, soll nun in einer Arbeitsgruppe innerhalb der Regierung geklärt werden. Tanner & Co. setzen darauf, dass Österreich in Brüssel anklopft, um die „National escape“-Klausel aus dem strikten Maastricht-Regelwerk zu aktivieren. Die EU-Kommission hatte im Frühjahr signalisiert, dass auf nationalen Wunsch Rüstungsausgaben künftig nicht auf das Budgetdefizit und damit die Drei-Prozent-Grenze durchschlagen, also kein – zusätzlicher – Auslöser für ein EU-Defizit-Verfahren zu werden drohen. Damit hofft Tanner, schneller zu grünem Licht durch Marterbauer zu kommen. Die Escape-Klausel war zuletzt während der Pandemie von vielen Staaten in Anspruch genommen worden. Sie ebnete wohl nicht nur hierzulande politisch den Weg zu „Koste es, was es wolle“.

Im Finanzministerium sind freilich noch nicht alle Bedenken ausgeräumt, ob, wann und in welchem Ausmaß die Escape-Klausel für eine Aufstockung des Heeresbudgets in Anspruch genommen werden soll. Tenor der roten Skeptiker ob der türkisen Beschaffungswünsche: Auch wenn neue Milliarden fürs Militär aus dem Defizit herausgerechnet werden können, an höheren Staatsschulden und Zinsen ändere das Null.