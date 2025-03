„Politik Backstage“: Neues Milliardenloch als Morgengabe

Der unglückliche Eigentor-Schütze Kurt Egger hat nicht nur deswegen in den eigenen Reihen dieser Tage keine besonders gute Nachrede. Der Steirer, der sich - so ÖVP-Insider - selbst Hoffnung auf den Job des Wirtschaftsministers oder zumindest des Staatssekretärs gemacht hatte, fiel einigen internen Kritikern jüngst auch im Finale des Wirtschaftskammer-Wahlkampfs durch Bumerang-Aktionen auf.

Während andere Spitzenfunktionäre noch zu einer regen Beteiligung am WKÖ-Wahlgang aufriefen, der in Wien final von diesem Dienstag bis Donnerstag anstand, schickte Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger just am ersten der drei Wahltage bereits die Einladung zu einer Siegesfeier aus und bat in die hippe Innenstadt-Bar Kleinod Prunkstück: „Liebe WB-Familie, die Wirtschaftskammer-Wahl war eine intensive und bedeutende Zeit, die von Einsatz, Engagement und einem starken Miteinander geprägt war (...) Nun ist es an der Zeit, auf die vergangenen Wochen zurückzublicken und gemeinsam neue Energie zu tanken.“

Ein hochrangiger Kammerfunktionär machte seinem Ärger intern wo immer er konnte so Luft: „Wir sind alle dafür, uns über einen Wahlsieg zu freuen. Aber statt an den entscheidenden Wahltagen in Wien zu einer Rapid-Viertelstunde aufzurufen, so zu tun, als sei die Wahl schon gelaufen, zeugt von besonderer Instinktlosigkeit.“