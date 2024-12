„Politik Backstage“: Last Call für Türkis-Rot-Pink

Die FPÖ sucht einmal mehr die Schwarz-Türkisen als Schmiedl zu framen und mit Eiserner-Faust-Rhetorik dagegen zu halten. „Das sind alles wieder nur Pseudomaßnahmen“, wettert Hannes Amesbauer, FPÖ-Klub-Vize und Topkandidat als Landesrat der ersten blau-schwarzen Regierung in der Steiermark: „Unser Ziel ist die Null-Zuwanderung, das Boot ist übervoll.“

In seinem Rundumschlag gegen Karner & Co erklärt Amesbauer die zehntausenden syrischstämmigen Teilnehmer einer Kundgebung in Wien anlässlich der Vertreibung des Diktators Assad pauschal zu hochgefährlichen Zeitgenossen: „Sie schützen die Asylbegehrer und die Islamisten, aber nicht das eigene Volk. Die Demo gegen Nehammer wurde verboten, die der Syrer erlaubt.“

Den Fehdehandschuh Richtung FPÖ hatte schon davor einmal mehr der bullige ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker geworfen. Er nimmt direkter denn je deren Parteichef ins Visier: „Herr Kickl, es ist nicht nur so, dass Sie in diesem Haus niemand will. Es ist auch so, dass Sie in diesem Haus niemand braucht.“

Die FPÖ-Mandatare reagieren ob dieser besonders massiven persönlichen Attacke mit einem spontanen Zwischenruf, der als Distanz zu Kickl gedeutet werden könnte: „Sie aber auch nicht!“ Für ein weniger missverständliches „Sie schon gar nicht!“ hatte es in der Hitze der Wortgefechte offenbar nicht gereicht.

Das Gros der amtierenden ÖVP-Übergangsminister, von Susanne Raab über Klaudia Tanner bis Norbert Totschnig, sitzt den jüngsten türkis-blauen Stiefbruderkrieg gleich hinter dem Kanzler in der zweiten Abgeordnetenreihe nolens volens stillschweigend ab. Nur Noch-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler macht sich eifrig Notizen.

Sie geht als einzige Übergangsressortchefin bald danach in ihrer Abgeordnetenrolle auch ans Rednerpult, um im Rahmen der anschließenden „Aktuellen Europa-Stunde“ in Richtung FPÖ zu proklamieren: „Es macht mich immer wieder fassungslos, wie Sie ungeniert mit den Ängsten der Menschen spielen.“

Allein Karoline Edtstadler wird wohl auch in der nächsten Nationalratssitzung Ende Jänner 2025 weiter auf ihrem Abgeordnetensessel verharren. Alle anderen aus der bisherigen Nehammer-Truppe hoffen in der zweiten Jännerhälfte wieder den Sprung zurück auf die Regierungsbank gemacht zu haben.

Die Chancen dafür, so der Tenor in allen drei Lagern diesen Mittwoch am Rande der letzten Nationalratssitzung 2024, stehen weiterhin günstig.