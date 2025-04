„Politik Backstage“: König Ludwig auf Brautschau

Die angesichts der Dreier-Koalition im Bund naheliegendste Ersatzvariante einer Koalition zwischen SPÖ und ÖVP unter ihrem Chef Karl Mahrer hat, so ein roter Rathaus-Insider, allerdings gleich mehrere Tücken: „Warum soll Ludwig das Risiko eingehen, mit Mahrer eine Koalition einzugehen, der eine Anklage am Hals und Teile der eigenen Partei gegen sich hat? Eine stille Koalition mit dem Wirtschaftsflügel der ÖVP hat Ludwig in den Schlüsselfragen der Politik Wohnen, Wirtschaft und Infrastruktur ohnehin seit Jahren mit ÖVP-Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck.“

Für Strategen beider Lager kann vornehmlich allein ein Szenario die ganze Wiener Stadt-ÖVP nachhaltig ins Rathaus-Machtspiel bringen: Nur wenn es dem – bevorzugt im Hintergrund wirkenden – mächtigen Wiener Wirtschaftsbundchef Ruck gelingt, Mahrer & Co. in den ersten Tagen nach der Wahl erfolgreich zu stürzen, könnte die rot-schwarze Achse Ludwig-Ruck auch zu einer Koalitionsehe upgegradet werden.

Beim ersten Anlauf, Mahrer nach der Untreue-Anklage wegen eines PR-Auftrags an das Unternehmen seiner Frau als Spitzenkandidat abzulösen, war Ruck freilich an Mahrers widerspenstigen Verbündeten in der Wiener ÖVP gescheitert, die sich nach Jahrzehnten im schwarzen Intrigendschungel eine besonders dicke Haut zugelegt haben.