Österreichs Weltraum-Budget steigt auf 340 Mio. Euro

Österreichs Beitrag zum Drei-Jahres-Budget der Europäischen Weltraumagentur (ESA) steigt von 260 Millionen in der Periode 2023 bis 2025 auf 340 Millionen für die kommenden Jahre (2026-2028). Das teilte das für die Weltraumagenden zuständige Infrastrukturministerium am Mittwoch mit. Dieses Zeichnungsvolumen mit einem Wachstum von rund 30 Prozent sei „angesichts der budgetären Herausforderungen" ein „gewaltiger Sprung", wird Ressortchef Peter Hanke (SPÖ) zitiert. Eine Studie machte unlängst auf das Wirtschaftspotenzial des Weltraums aufmerskam: Das Exportverhältnis bei ESA-Investitionen liegt bei eins zu vier. Jeder eingesetzte Euro schafft also ein Vielfaches an Exporterlösen.

Zuletzt hatte sich ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher im Vorfeld der heute in Bremen beginnenden ESA-Ministerratskonferenz - der für den künftigen Etat entscheidenden Zusammenkunft - für eine deutliche Erhöhung des Gesamtbudgets von aktuell rund 17 Milliarden Euro auf rund 22 Milliarden in der kommenden Drei-Jahres-Periode stark gemacht. Beim Austro-Anteil sollte es nach dem Geschmack des Tirolers in Richtung 480 Millionen Euro gehen. Auch Dieter Grebner, Präsident des heimischen Weltraumindustrie-Verbands „Austrospace" forderte im trend-Interview eine Erhöhung auf 500 Millionen Euro.