Politik Backstage: Neustart mit alten Hürden

Karoline Edtstadler, designierte Salzburger Landeshauptfrau, hatte Glück im Unglück. Nach dem Amoklauf am Dienstag nach Pfingsten in Graz stellten umgehend auch alle Parteien ihren Betrieb auf Halbmast. Sämtliche Feste, aber auch alle anderen geplanten größeren Veranstaltungen wurden abgesagt. So auch der Parteitag zur Hofübergabe in der ÖVP Salzburg.

Doch diesen Samstag ist es nun endgültig so weit. Mit Edtstadler steigt eine vielseitige Politikerin in die Liga der in der ÖVP nach wie vor tonangebenden Landeshauptleute ein. Von ihr wird nicht nur deshalb auch weiter bundespolitisch zu hören sein. „Wenn es in Salzburg gut läuft, dann spricht alles dafür, dass der Sessel der Landeshauptfrau für Karo nicht ihre Endstation in der Spitzenpolitik ist“, sagt ein langjähriger Kenner. Edtstadler wurde im März 44 Jahre alt und steigt damit sehr jung in die Riege der Länderfürst:innen ein.