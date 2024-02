Nehammers Neustart-Plan [Politik Backstage]

Zu einem Aufstand gegen den Kanzler und ÖVP-Chef konnten und wollten sich die Kritiker angesichts der volatilen Gesamtlage der Schwarz-Türkisen aber nicht aufschwingen. Zumal die Strategie der ÖVP, die schlechten Umfragewerte der ÖVP und ihres Parteichefs Anfang des Jahres mit einer Medienoffensive zu pushen, bislang aufzugehen scheint: In zwei Umfragewellen durch zwei unterschiedliche Institute registrierten die Parteimanager über die letzten paar Wochen stabile Zuwächse von zwei bis drei Prozentpunkten. Auch Nehammers persönliche Werte und die Zufriedenheit mit der Regierung drehten ins Plus.

Für den Absprung in Neuwahlen fand sich freilich weder in Umfragen noch in den ÖVP-Spitzengremien eine eindeutige Mehrheit. Der mehr denn je auf die fragile innerparteiliche Machtbalance bedachte Kurz-Nachfolger wollte auch nicht die streitlustige steirische ÖVP verprellen, die massiv gegen vorzeitige Neuwahlen votierte. Der in Umfragen bedrohlich schwächelnde neue Landeschef, Christopher Drexler, fürchtet bei seinen Anfang November fälligen ersten Landtagswahlen einen Jetzt-erst-recht-Effekt für die FPÖ. Seine Horrorvision: Würde Herbert Kickl nach einer vorgezogenen Juni-Wahl als Nummer eins rechts liegen gelassen, dann würde das in der grünen Mark die FPÖ endgültig zur Nummer eins katapultieren. Und – mangels Berührungsängsten der lokalen SPÖ – gar Blau-Rot und Drexlers schmähliche Verbannung in die Opposition drohen.

Als dann Niederösterreichs Landeshauptfrau und bisherige Nehammer-Stütze Johanna Mikl-Leitner die Parole ausgab, die Entscheidung über vorzeitige Neuwahlen sei allein Sache des Parteiobmanns, bekamen jene Strategen rund um Karl Nehammer, die damit liebäugelten, endgültig kalte Füße. Dieses Risiko wollte und will der ÖVP-Regierungschef nicht allein schultern.

Denn Nehammer glaubt, den "good will" seiner Parteifreunde in den Tagen nach der Nationalratswahl 2024 dringender denn je zu brauchen. Ihm sei es tatsächlich ernst mit seiner Absage an Blau-Schwarz, sagen teilnehmende Beobachter, solange Herbert Kickl in der FPÖ als Kanzlerkandidat das Sagen hat.