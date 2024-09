Mobilmachung für Blauschwarz [Politik Backstage]

Es ist einer dieser Sommertage, an denen auch nach Einbruch der Dunkelheit die Gluthitze nicht weichen will und die Luft zum Schneiden bleibt. Der direkt an der Salzach gelegene Garten des Salzburger „Cafés Bazar“ ist zum Bersten voll. Tische und Sessel sind weggeräumt worden, um mehr Platz für eine geschlossene Gesellschaft zu schaffen.

Wer immer kann, zieht einen Platz im Freien vor – auch um den Preis, dass hier bald kein Weiterkommen mehr ist. Der Event an diesem letzten Freitag im Juli wurde so im Vollsinn des Wortes zu einem Stehempfang. Sebastian Kurz hatte zu „Schinkenfleckerl und Gin Tonic“ geladen. Ungewöhnlich war nicht nur diese Kombination. Das traditionelle Gericht und die Wacholder-Spirituose wurden in Gmundner Porzellan gereicht. Als Co-Einlader fungierte nämlich der Salzburger Unternehmer Markus Friesacher, Besitzer des Traditionsbetriebs Gmundner Keramik.

Unter den mehr als 300 Gästen mit hoher Unternehmer- und Managerdichte fand sich etwa der Paradeunternehmer und Mehrheitseigentümer des Baukonzerns Porr, Klaus Ortner, einer der ersten finanziellen Förderer des jungen Kurz. Ebenfalls aus Tirol angereist war mit dem umtriebigen Seilbahnlobbyisten Franz Hörl ein weiteres prominentes Mitglied der Adlerrunde. Hörl ist ebenfalls Kurz-Fan der ersten Stunde, wie sein aus Wien angereister Abgeordneten-Kollege Martin Engelberg, der – so wie Hörl von der neuen ÖVP-Führung an unwählbare Stelle gereiht – nun auch per Vorzugsstimme um seinen Wiedereinzug ins Parlament kämpfen muss.

Mit von der Partie einmal mehr auch der „Maitre de Plaisir“ der Türkisen, Gastronom Martin Ho, so wie viele andere langjährige Weggefährten und Sympathisanten zuvorderst aus den westlichen Bundesländern. Zu späterer Stunde machen mit Alexander Schallenberg und Martin Kocher nach der ersten Festspiel-Premiere auch zwei amtierende ÖVP-Minister Kurz ihre Aufwartung. Mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer war die aktuelle ÖVP-Nomenklatura am ranghöchsten vertreten.