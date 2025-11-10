Mahrer tritt als OeNB-Präsident zurück

Konkret soll nun in Zusammenarbeit mit den Belegschaftsvertretern das System zur Erhöhung der Gehälter der Angestellten überarbeitet werden, „um eine realitätsnahe Abbildung“ der Lage in den Mitgliedsbetrieben zu sichern. Ziel sei es, die neue Berechnung schon kommendes Jahr für die Gehaltserhöhung 2027 anzuwenden. Die aktuell verwendete Formel, die heuer zu einer Erhöhung um 4,2 Prozent geführt hat, während viele Betriebe KV-Erhöhungen unter der Inflation vereinbart haben, habe sich als „nicht krisenresistent“ erwiesen.

Als zweites solle der Rechnungshof, der bereits eine Prüfung der WKÖ angekündigt hat, im Besonderen auch die Struktur der Funktionärsentschädigungen prüfen, wünscht sich Mahrer. Rechnungshof-Sprecher Christian Neuwirth hielt dazu im Gespräch mit der APA fest, dass die Prüfung der WKÖ derzeit erst konzipiert werde, ganz grundsätzlich gelte aber: „Die Themen entscheidet der Rechnungshof selber und nicht die geprüfte Stelle“. Erhöhungen der Funktionärsentschädigungen um bis zu 60 Prozent heuer hatten für Unmut gesorgt, die Kammer verwies als Auslöser für die Steigerungen auf eine „Strukturumstellung“.

Schließlich will die Kammer „Strukturen und Leistungen unter externer Begleitung auf den Prüfstand stellen“. Wie der Prozess laufen soll, sei noch offen. Damit wolle die Kammer zeigen, dass sie keine Vergleiche scheue und Wege suchen, um „besser, mitgliedsnäher und wirksamer“ zu werden. Er selber wolle als Präsident der WKÖ „laut“ und „unbequem“ bleiben.