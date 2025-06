OeNB sagt für 2025 wieder Wirtschaftswachstum voraus

Nachdem die Oesterreichische Nationalbank im März noch von einem Minus beim BIP von 0,1 Prozent ausgegangen ist, erwartet sie für heuer doch ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. In den beiden Jahren darauf soll das BIP-Wachstum laut OeNB auf 0,9 Prozent (2026) und 1,1 Prozent (2027) steigen, so die OeNB am Freitag.

Getragen würden die etwas besseren Aussichten von der zuletzt positiven Entwicklung bei der Industrieproduktion sowie von aufgehellten Vertrauensindizes. Für die kommenden Quartale sieht die Notenbank eine „weiterhin schwache, aber positive Dynamik“. Mit ihrer BIP-Schätzung sind die Notenbanker optimistischer als das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS). Bei ihrer jüngsten Prognose im März haben Wifo und IHS einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3 bzw. 0,2 Prozent prognostiziert.