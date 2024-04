Kickt sich Kickl Out? [Politik Backstage]

Parallel zum Cofag-Ausschuss wollen ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger & Co. nun als Revanche den „rot-blauen Machtmissbrauch“ in einem eigenen U-Ausschuss durchleuchten. So wie im oppositionellen Cofag-Ausschuss längst nur noch von den Steuerprivilegien für René Benko die Rede ist, soll nun auch der von der regierenden ÖVP eingesetzte U-Ausschuss politisch umfunktioniert werden.

Statt zuvorderst die Inseraten- und Auftragspolitik von roten und blauen Regierungsspitzen bis ins Jahr 2006 unter die Lupe zu nehmen, sollen nun die Beziehungen der Blauen zu Putins Russlands auf die Agenda kommen.

In den jüngsten Enthüllungen rund um Spionageaktionen von ehemals führenden Mitarbeitern des Staatsschutzes im Innenministerium (BVT) und deren Beziehungen zur FPÖ ortet die ÖVP zusätzlichen Zündstoff. Vor allem Kickls Rolle bei der Hausdurchsuchung und De-facto-Zerschlagung des BVT, bei der offenbar Doppelagenten im Solde Moskaus eine Schlüsselrolle spielten, will die ÖVP nun ins Zentrum rücken. „Wir werden den Herrn Kickl als das in Szene setzen, was er ist: kein Volkskanzler, sondern ein Volksverräter“, lässt ein schwarz-türkiser Stratege wissen.

Der ÖVP-Mann ist sich freilich dessen bewusst, dass „es auch unter unseren Wählern viele Putin-Versteher gibt. Aber die werden weniger werden, wenn Ihnen klar wird, wer hier Österreich ausspionieren lässt. Da gilt nicht mehr die landläufige Parole wie bei der Korruption, ‚Es haben eh alle Dreck am Stecken‘. Da hat die FPÖ ein Alleinstellungsmerkmal.“