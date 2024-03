Nehammers neue Stimmungsaufheller [Politik Backstage]

Dieser Tage wollten sich Regierungsvertreter beider Lager eigentlich noch ungestört im Lichte des “unerwartet gelungenen Koalitions- Lebenszeichen ” (so ein prominenter ÖVP-Wirtschaftsbündler) sonnen.

Dabei kam den Schwarz-Türkisen nicht nur der für breite ÖVP-Kreise überraschende Schuldspruch gegen Sebastian Kurz in Sachen “Falscher Zeugenaussage” in die Quere. Dass Kurz danach ein Interview-Offensive wie einst in Kanzlertagen auf allen verfügbaren TV-Kanälen und in Print-Medien startete, stieß selbst bei bisherigen Anhängern auf Kritik. “Damit tut er weder sich selber noch der Partei etwas Gutes”, sagt ein prominenter ÖVP-Mandatar. Der von Kurz einst als Quereinsteiger auf die ÖVP-Liste gesetzte Psychiater und Unternehmer Martin Engelberg blieb so mit seinem öffentlichen Feldzug gegen das Urteil weitgehend allein.

Karl Nehammer zog sich von Anfang an auf die Position zurück, nun gelte es das Berufungsverfahren abzuwarten. Erst als eine mediale Debatte über eine – bis dahin unbekannte und erst am Tag nach der Urteilsverkündung veröffentlichte - Disziplinarstrafe gegen den Richter bekannt wurde, ließ die ÖVP ihren Generalsekretär und gelernten Anwalt Christian Stocker auch zu einer Richter-Schelte ausrücken.