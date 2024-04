Pilnaceks Fluch [Politik Backstage]

Ausgangspunkt ist der öffentliche Wirbel um jene geheime Tonbandaufnahme, in der der früher mächtigste Mann im Justizministerium wenige Monate vor seinem Tod schwere Vorwürfe in Sachen Interventionen gegen die ÖVP und insbesondere gegen Wolfgang Sobotka in heiklen Justizcausen erhebt.

Der brisante Inhalt wurde wenige Wochen nachdem Pilnacek am Ufer eines Seitenarms der Donau in der Wachau tot aufgefunden worden war, öffentlich gemacht. Die Justizministerin installierte in der Folge im Dezember des Vorjahres eine siebenköpfige interdisziplinäre Untersuchungskommission unter Leitung des ehemaligen Chefs der internationalen Anti-Korruptionsakademie in Laxenburg, Martin Kreutner: “Zur Aufklärung des Verdachts der politischen Einflussnahme auf die österreichische Justiz”.

Diese soll bis Ende Mai “Verdachtsmomente in Richtung einer (auch nur versuchten) politischen Einflussnahme auf die Justiz im Zeitraum von Jänner 2010 bis Dezember 2023 aufklären”.

Der lange Untersuchungsraum mit Start Jänner 2010 ist nicht zufällig gewählt. In diesem Jahr übernahm Christian Pilnacek, der mit seinen schwerwiegenden Vorwürfen posthum die Untersuchung auslöste, die Leitung der Strafrechtssektion und damit auch die Aufsicht über die Führung von Strafverfahren.