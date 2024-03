Beate Meinl-Reisinger ist eine Parteichefin, die gern alles direkt im Blick hat und selber das Steuer fest in der Hand hält. Dieser Tage führt sie am laufenden Band Interviews und Gespräche zu ihrem jüngsten politischen Baby, ihrem Buch-Erstling „Wendepunkt“ (Verlag Kremayr & Scheriau).

Auf den ersten hundert von knapp 200 Seiten liefert sie eine kurzatmige Analyse der herrschenden welt- und innenpolitischen Zustände: von den russischen Trollfabriken, dem weltweiten Trend zum Autoritarismus bis hin zu den Niederungen der heimischen Innenpolitik. Motto: „So können wir nicht weitermachen.“

Im zweiten Teil will Meinl-Reisinger vermitteln, was der Untertitel des Buches verheißt: „Wie wir das wieder hinkriegen.“ Dafür braucht es, so die pinke Frontfrau, zuallererst eine „Abrüstung im Kulturkampf: Packt die Moralkeule an!“ Beate Meinl-Reisinger reißt jeweils auf ein paar Seiten gut zwei Dutzend Politikfelder an. Das reicht nur für die großteils bekannten pinken Analysen und Forderungen etwa in Sachen Sicherheitspolitik und Neutralität, Transparenz und Kontrolle, Schul- und Bildungspolitik, Steuerentlastung, Bürokratieabbau und Europapolitik.