Mit dieser spitzen Interpretation des aufsehenerregenden Wahlergebnisses Sonntag bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterkür in der Stadt Salzburg vom 10. März wühlt Peter Pilz sichtlich lustvoll in den Wunden seiner ehemaligen Parteifreunde.

Er weckt damit nicht nur bei grünen Spitzenfunktionären der Ära von Langzeit-Parteichef Eva Glawischnig schmerzliche Erinnerungen. Auch in grünen Zirkeln im Regierungsviertel und Parlamentsklub kommen dieser Tage Erinnerungen an einen monatelangen Konflikt in der grünen Partei hoch, in dem der spektakuläre Wahlgewinner von Salzburg, Kay Michael Dankl, eine Schlüsselrolle spielte. Auch wenn wohl keiner der ehemaligen und aktuellen grünen Spitzenleute dem nunmehrigen Gottseibeiuns der Ökos – Peter Pilz – ausdrücklich Recht geben würde: das Phänomen Dankl und der einstige Umgang der Partei mit ihm sorgt dieser Tage nachhaltig für Gesprächsstoff.

Denn Kay-Michael Dankl startete seine politische Karriere vor mehr als einem Jahrzehnt bei den Jungen Grünen. Quantitativ ein Faktor waren die Jungen Grünen selbst in einer Kleinpartei wie den Ökos nie. In der Jahresbilanz der Jung-Grünen wurden etwa deren Aktivitäten vor den Wahlen in Oberösterreich 2015 stolz so bilanziert: Es sei bisweilen gelungen, mehr als zwei Dutzend Aktivisten jeweils vor Ort für den Wahlkampf zu rekrutieren “und damit mehr, als kurz zuvor noch die gesamte Landesorganisation umfasste”.