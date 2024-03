Die 10-Krügel-Offensive der Bierpartei [Politik Backstage]

Just am Wahlwochenende der Salzburger Stichwahl machte Dominik Wlazny alias Marco Pogo auf seiner “Turbobier-Tour” in der Mozartstadt Station. Zwanzig Städte in Deutschland, der Schweiz und Österreich graste der Punker auf seiner einmonatigen März-Tour ab. Auch im ausverkauften Salzburger Rockhouse wurden vor allem Pogo-Klassiker wie „King of Simmering“ und „Arbeitslos durch den Tag“ zum Besten gegeben – inklusive der einen und anderen Sauf-Parole: „Glaubt ihr wirklich, wir hätten unsren Duarscht verlorn“?

Noch bis Anfang Mai tourt Wlazny mit einer seiner ältesten Shows durch die Lande: "Nach knapp 2 Jahren, 135 Terminen und gefühlt ebenso vielen Varianten von “Gschichtldrucker” gastier’ ich am 7. Mai 2024 im Wiener Stadtsaal das letzte Mal. Daun is Schluss", lässt er seine Fans wissen.

Politik war und ist auf diesen Punk-Touren aber nie Thema. Auch nicht beim Marco-Pogo-Gastspiel am vergangenen hochspannendem, Wahl-Wochenende in Salzburg. Der studierte Mediziner und Punk-Musiker Dominik Wlazny will freilich mit seiner Bierpartei nach wie vor bei der kommenden Nationalratswahl antreten.