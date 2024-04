Herbert Kickls Achillesferse [Politik Backstage]

Der blaue Vormann mäanderte anfangs wie vielen andere Spitzenpolitiker zwischen fragwürdigen Erinnerungslücken und patziger Aussageverweigerung wegen “Themenverfehlung” durch die befragenden Abgeordneten.

Je später der Ausschussabend, desto öfter agiert der sich persönlich bedrängt fühlende Kickl mit Trotz und Aggression. Mal beklagt er sich selbstmitleidig in ähnlicher Manier wie zuletzt Sebastian Kurz: “Ich werde ja für alles in dem Land verantwortlich gemacht.” Mal attackiert er fundamental die Politikerkollegen: “Hier wird ein Schauspiel geboten. Ich mache dieses Spiel nicht mit, dass hier die Schmutzkübel ausgeschüttet werden, die nichts mit dem Verfahrensgegenstand zu tun haben. Das ist eine Riesen-Schweinerei. Ich lass mir das nicht gefallen. Ich habe ihnen von Anfang an gesagt, dass ich ihr Kasperltheater nicht mitmache.”

Mahnende Worte kamen just von jenem ehemaligen ÖVP-Fraktionsführer im Ibiza-Ausschuss, der auch damals die Legitimität des U-Ausschusses massiv in Frage stellte, je mehr dort – dank Thomas Schmid – statt der Ibiza-Blauen die Kurz-Türkisen in die Ziehung kamen.

Der (derzeit nur halbtags tätige) Innenministeriums-Beamte und zeitweilige U-Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Gerstl mahnt, ohne mit der türkisen Wimper zu zucken, beim zickigen Oberblauen mehr “Respekt” gegenüber dem Hohen Haus ein: ”Im U-Ausschuss kann man nicht selber entscheiden, ob man mitspielt. Es lauft hier alles nach einem klaren Regime ab. Das bitte ich sie zu respektieren. Das ist ein wichtiges Instrument zur Kontrolle der Regierung.”