US-Midterms: Die Bipolarität der Technologieaktien

Der Wahlsieg der Demokraten verändert die politischen Rahmenbedingungen in Washington – trotzdem bleibt Trump bis zum Ende seiner Amtszeit Präsident und kann Gesetze mit seinem Veto blockieren. Die neuen Mehrheiten im Kongress können allerdings Gesetzesvorhaben der Regierung aufhalten, politische Kontrolle ausüben und eigene regulatorische Initiativen vorantreiben.

Besonders deutlich zeigten sich die Auswirkungen der Wahl deshalb im Technologiesektor und beim Ausbau von KI-Rechenzentren. Deren enormer Strom- und Wasserverbrauch sowie der steigende Flächenbedarf waren im Wahlkampf Thema sowohl bei Republikanern als auch bei den Demokraten.

Laut Christoph Olbrich, Leiter des Aktienfondsmanagements bei Gutmann, könnten die Demokraten strengere Vorgaben für den Ausbau der KI-Infrastruktur verfolgen. KI-feindlich seien sie deshalb aber nicht. Außerdem argumentiert er, dass mehr Regulierung auch zu höherer Investitionssicherheit führen könnten.

Große Cloud-Anbieter, sogenannte Hyperscaler, wie Microsoft, Alphabet und Amazon profitierten bisher vom Wahlergebnis. Sie verfügen bereits über umfangreiche Rechenkapazitäten und können zusätzliche regulatorische Anforderungen leichter erfüllen. Halbleiterunternehmen und kleinere Cloud-Anbieter gerieten dagegen unter Druck. Denn der Ausbau neuer Rechenzentren könnte sich unter demokratischer Führung verlangsamen. Der Engpass liege derzeit vor allem bei Chips, Energie und verfügbaren Flächen. „Das verändert das Kräfte- und Machtverhältnis“, erklärt Olbrich.

An der grundsätzlichen Wachstumsstory der KI ändere das jedoch wenig. Die großen Technologiekonzerne dürften heuer rund 800 Milliarden Dollar investieren, im kommenden Jahr sogar mehr als eine Billion Dollar. Die Nachfrage nach KI und Cloud-Diensten sei zudem weiterhin hoch.