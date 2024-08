Der Kampf um den Ballhausplatz

Vor der Hofburg hat an diesem Dienstagmorgen ein riesiger blauer Hebebühnenkran Aufstellung genommen. Zwei Männer schicken sich an, die Außenfenster der Präsidentschaftskanzlei auf Hochglanz zu bringen. Das brummende Motorengeräusch vermag dieser Tage hinter den Fensterfassaden so gut wie niemanden zu stören. Hausherr Alexander Van der Bellen ist urlaubsbedingt ausgeflogen. Der verbliebene Bürobetrieb rund um das ehemalige Schlafgemach von Kaiserin Maria Theresia läuft auf Sparflamme.

Selbst die „Omas gegen rechts“, die hier tagtäglich mit dem gleichnamigen Transparent Aufstellung nehmen, sind heute einen Häuserblock weitergezogen. Sie haben sich vor einer Parkbank am Minoritenplatz platziert und nehmen mit ihrem stummen Protest für ein paar Stunden nicht das ÖVP-Bundeskanzleramt, sondern das ÖVP-Innen- und das -Außenministerium ins Visier.

Die Seniorinnen hatten bereitwillig für eine andere ungewöhnliche Demonstration vor der Regierungszentrale Platz gemacht. Die ehemals gemeindeeigene Gewista hat fünf großflächige mobile Plakatständer quer über den Ballhausplatz aufgestellt und gegen Wind und Wetter mit Betonblöcken beschwert.