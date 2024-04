Bürgerschreck Babler ade? [Politik Backstage]

Noch schwer tun sich Babler & Co. auch damit, das Erfolgsrezept von Bruno Kreiskys 1.400 Experten als Glaubwürdigkeitsturbo zu reanimieren. Für Babler, so die SPÖ-Zentrale, würden sich bislang „350 Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Fachleute aus Institutionen und Verwaltung und Expertinnen und Experten aus der Berufspraxis“ den Kopf zerbrechen. Die Ergebnisse sollen stückweise bis zur Wahl präsentiert werden, „vor allem aber in den SPÖ-Teil des Regierungsprogramm einfließen“, so ein Babler-Berater.

Bis dahin ist es aus vielerlei Gründen noch ein weiter Weg. Eine der Hürden wird am Rande des SPÖ-Parteitags einmal mehr schlaglichtartig sichtbar. Ein lang jähriger Aktivisten-Freund aus der Links-Szene eilt auf Babler am Saaleingang zu, drückt ihm ein Buch in die Hand, um damit gemeinsam für einen Handyschnappschuss zu posieren. Es ist das neueste Buch des Heros der US-Linken, Bernie Sanders. Titel: „Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein.“

Michael Ludwig und Doris Bures, mit denen Babler hier Stunden zuvor auf den gemeinsamen Einzug gewartet hatte, hätten ein derartiges Bild höflich, aber bestimmt vermieden. Bablers Social-Media-Team freut sich sichtlich über die jüngste optische Fanbeute. Der Schnappschuss, Babler als Werbe-Ikone für „Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein“ landete im Umfeld des Parteitags allerdings noch auf keinem der roten Social-Media-Kanäle. Die Aufnahme musste offenbar noch eine interne Entscheidungsschleife nehmen, ob diese Botschaft zum gewünschten Imagetransfer des aggressiven „Andi“ zum adretten „Andreas“ passt.