Brunner, wer sonst? [Politik Backstage]

Ergebnis des wochenlangen Stellungskriegs: Mangels Konsenses bleibt der FMA-Job zwar weiter zur Nachbesetzung ausgeschrieben. Die Entscheidung aber, wer das Mitte kommenden Jahres freiwerdende Vorstandsmandat tatsächlich übernimmt, wird die nächste Regierung wohl bald nach Amtsantritt zu treffen haben.

Dass die ÖVP in der Causa FMA am Ende die Flinte ins Korn warf, hat – so teilnehmende Beobachter – auch damit zu tun, dass die Nominierung von Mariana Kühnel in ÖVP-Wirtschaftskreisen nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß. Kühnel ist keine gelernte Bankerin, hat allerdings vor allem einst als Bürochefin von Erste-Boss Andreas Treichl und danach als Leiterin der Vorstandsabteilung an höchster Stelle Erfahrungen in der Bankenwelt gesammelt.

Ihre Wurzeln in der Erste Bank fanden aber nicht gerade das Wohlgefallen von Raiffeisen-Managern, die in der niederösterreichischen ÖVP-Nomenklatura rund um Karl Nehammer mehr denn je eine gewichtige Stimme haben.

On hold ist so nicht nur ein möglicher FMA-Vorstandsjob für die Favoritin von Wirtschaftskammer- und Nationalbank-Chef Harald Mahrer. Bitte warten, heißt es in Sachen Karriere auch für Karoline Edtstadler. Die 43jährige Salzburgerin ist zwar als Nummer 1 auf der Landesliste und auch mit einem Platz in den vorderen Reihen im Bund zumindest als künftige Abgeordnete abgesichert. Ein Ticket auf einen Fixplatz in einer künftigen Regierung, sagen Partei-Insider, hat sie politisch aber nicht. Denn gleich hinter Partei- und Regierungschef Karl Nehammer ist auf der bundesweiten ÖVP-Nationalratsliste nicht seine selbstbewusste Kanzleramts-Ministerin gereiht. Karoline Edtstadler muss sich mit Platz 4 begnügen.

Die neue Nummer 2 auf Nehammers ÖVP-Liste ist die bislang politisch unauffällige Staatssekretärin für Jugend, Zivildienst und Digitalisierung – die kreuzbrave 29jährige Oberösterreicherin und begeisterte Blas-Musikerin Claudia Plakolm.