Rosenkrieg im Kanzleramt [Politik Backstage]

So wetterte just die Europaministerin, die von allen Regierungsmitgliedern am öftesten und am intensivsten Österreich bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung in der EU-Zentrale vertritt, jüngst gegen “Diktate aus Brüssel”. Das irritierte EU-Kenner und Europafreunde in und außerhalb der Koalition.

Bei Funktionären der ÖVP macht Edtstadler damit aber so Punkte, die derart reichlich einst nur an blauen Biertischen zu holen waren.

Dabei verbindet die türkise Europaministerin mit dem FPÖ-Chef eine beidseitig tiefe Abneigung, die in der ÖVP ihresgleichen sucht. Als Edtstadler 2017 von Sebastian Kurz als Aufpasserin ins erstmals blaue geführte Innenministerium beordert wurde, will Herbert Kickl sie und ihr kleines Staatssekretärinnen-Kabinett in ein Büro weitab von den Schaltstellen des Ressorts verbannen. Edtstadler wehrt sich erfolgreich dagegen. Das ist nur der Anfang eines knapp zweijährigen politischen Katz- und Mausspiels.

Edtstadler nahm damals daher sehr gerne das Offert von Kurz an, die Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl zu machen. Als zehn Tage vor dem Wahlgang das Ibiza-Video enthüllt wurde, wird bald offenbar, dass Edtstadler doch nicht für Jahre den Umweg über Brüssel nehmen muss, um Kickl loszuwerden.

Sie legt das Mandat nach wenigen Monaten zurück und erhält diesmal einen Platz als Ministerin am türkis-grünen Regierungstisch.

Eines steht aber seit damals sowohl für die türkise Ex-Staatssekretärin im Innenministerium als auch ihren Ex-Ressortchef und nunmehrigen FPÖ-Frontmann fest: Sollte sich nach der Wahl jene Gruppe in der ÖVP durchsetzen, die nach wie vor Türkis-Blau als der “harmonischsten Koalition, die wir je hatten” nachtrauert, dann werden zwei Spitzenpolitiker von heute nicht neuerlich gemeinsam am Ministerratstisch sitzen: Karoline Edtstadler und Herbert Kickl.