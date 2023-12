Projekt Ballhausplatz 2.0 [Politik Backstage]

„Mich erinnert das alles ein wenig an die Zeit, als Kurz und sein Team die Machtübernahme in der ÖVP penibel vorbereiteten“, unkt ein ehemals eingefleischter Türkiser. Damit die Politikabende mit Schallenberg, Edtstadler & Co. nicht postwendend in den Ruf geheimer Verschwörerrunden für ein türkises „Projekt Ballhausplatz 2.0“ kommen, finden sich zusätzlich zu ehemaligen Kurz-Mitarbeitern, Kabinetts- und Parteileuten jeweils auch ein paar wenige Teilnehmer mit anderem politischem Hintergrund auf der handverlesenen Gästeliste. So waren zuletzt etwa Wolfgang Hesoun, Ex-Siemens-Chef und nunmehr Wirtschaftskammer-Vizepräsident, sowie Wirtschaftsanwalt Gabriel Lansky geladen.

Für viele im ÖVP-Regierungsviertel ist Dabeisein im „Reserve-Kanzleramt“, wie die Büroetage in der Ex-Pannendienst-Zentrale von Kurz-Fans gerufen wird, aber nach wie vor alles. Nur Gernot Blümel nehmen Türkis-Insider ab, dass er nicht mehr zurück in die Politik will.

Sebastian Kurz hat für jedermann spürbar seine Lust an Macht und Bühne noch lange nicht verloren. Auch wenn er das weiterhin routiniert dementiert – Kurz-Kenner versichern, er würde lieber heute als morgen wieder am Ballhausplatz einziehen.

Das wird auch in der ÖVP-Zentrale aufmerksam registriert. Dort wird freilich so kalkuliert: Die laufenden und wohl noch anstehenden Justiz-Causae sowie die neuen offenen Flanken im Fall Benko stehen Comeback-Gelüsten als Hürden groß im Weg. Alle offiziellen Strategiepläne in der ÖVP-Zentrale sind daher darauf angelegt: Die Türkisen werden mit Karl Nehammer in die Wahl 2024 ziehen.