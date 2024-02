Nachhaltigkeit in Unternehmen: "Der Einfluss auf strategische Entscheidungen nimmt zu"

Adrian Wons :

Das Hauptproblem bei der Umsetzung nachhaltiger Praktiken ist oft der Mangel an Bildung und Bewusstsein innerhalb der Unternehmen. Die Notwendigkeit einer umfassenden Schulung und Weiterbildung im Bereich Nachhaltigkeit wird oft vernachlässigt, was häufig mit einer geringeren Akzeptanz und Umsetzung einhergeht. Das liegt auch daran, dass in den letzten Jahren viel in die digitale Transformation investiert wurde. Auch ein wichtiger Schritt, aber ohne die nachhaltige Transformation gibt es kein Morgen.



Darüber hinaus ist eine klare Kommunikation der Unternehmensentscheidungen und -ziele auf allen Ebenen erforderlich, um das Engagement aller Mitarbeiter zu gewinnen. Es ist wichtig, dass alle Mitarbeiter verstehen, warum bestimmte Änderungen vorgenommen werden und wie sie dazu beitragen können, nachhaltige Praktiken umzusetzen.