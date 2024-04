Greco-CEO Georg Winter: "Das Risiko kalkulieren und Chancen ergreifen"

Die Greco Gruppe (Eigenschreibweise: GrECo) geht zurück auf ein von Josef Gregor 1925 in Wien gegründetes Versicherungsbüro. 1978 entstand daraus die Greco-Gruppe, 1989 begann die Expansion in den CEE-Raum mit der Gründung einer Niederlassung in Ungarn. In den folgenden Jahrzehnten expandierte das Unternehmen weiter in zahlreiche Länder im CEE-Raum.

Vom reinen Versicherungsmakler hat sich Greco zum Risikospezialisten weiterentwickelt. Das Unternehmen führt Risikoanalysen durch und bieten darauf aufbauend Versicherungslösungen an. Heute unterhält das Unternehmen 65 Niederlassungen in 18 Ländern. Greco ist damit in der Region der führende Risiko- und Versicherungsberater für die Industrie, Gewerbe und den öffentlichen Sektor.

Mit rund 1.300 Mitarbeitern hat die Gruppe zuletzt einen Umsatz von 153 Millionen € erzielt. Das kumulierte Prämienvolumen liegt bei 1,3 Milliarden €