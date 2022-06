Die Europäische Zentralbank EZB und ihre Aufgaben

ARTIKEL-INHALT

Die Europäische Zentralbank (EZB)

Die Europäische Zentralbank (EZB; englisch European Central Bank, ECB; französisch Banque centrale européenne, BCE) ist die 1998 gegründete gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion (Eurozone) und bildet mit den nationalen Zentralbanken (NZB) der EU-Staaten das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). Die Oesterreichische Nationalbank OeNB ist Teil des ESZB Systems.

Die Arbeit und die Aufgaben der EZB wurden erstmals im Vertrag von Maastricht 1992 festgelegt; seit dem Vertrag von Lissabon 2007 besitzt sie formal den Status eines EU-Organs.

Seit dem 1. Januar 1999 ist die Europäische Zentralbank (EZB) für die Durchführung der Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet verantwortlich. Als Eurozone (amtlich auch Euro-Währungsgebiet oder Euroraum) wird die Gruppe der EU-Staaten bezeichnet, die den Euro als offizielle Währung besitzen. Die Eurozone besteht aktuell aus 19 EU-Staaten. Zuletzt übernahm Litauen am 1. Januar 2015 den Euro als offizielle Währung. Mit Jänner 2023 wird Kroatien das 20. Land der Währungsunion.

Die wichtigsten Eckpunkte zur Institution der EZB

Der Euro: Das Zahlungsmittel in der Eurozone

Mit 1. Jänner 1999 wurde der Euro in 12 Mitgliedsstaaten als offizielle Währung eingeführt. Ein historischer Tag für die Bevölkerung war jedoch vor allem der 1. Jänner 2002 . An diesem Tag wurden erstmals Münzen und Banknoten als Zahlungsmittel auch in bar eingeführt. Vierzig Jahre nach den ersten Plänen für eine gemeinsame Währung in der Europäischen Union wurde damit ein historisches Projekt umgesetzt. 23 Jahre später, im Jahr 2022, ist der Euro bereits in 19 Staaten der Uniondas offizielle Zahlungsmittel. Diese Länder bilden zusammen die Eurozone mit 340 Millionen Menschen - nach den USA der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt.

Was ist die EZB?

Damit ein gemeinsames Zahlungsmittel und in diesem Fall auch eine Währungsunion funktionieren, ist die Stabilität dieses Finanzsystems maßgeblich. In der Eurozone wird die Geldpolitik von der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, umgesetzt, genau genommen vom europäischen System der Zentralbanken (ESZB). Das ESZB, das ist die Europäische Zentralbank (EZB) gemeinsam mit den am Euro teilnehmenden nationalen Notenbanken. Die EZB ist keine Bank für Private, sondern die Bank für sogenannte monetäre Finanzinstitutionen (MFI), im Wesentlichen sind das Banken und Geldmarktfonds.

Wo ist die Zentrale der EZB?

Die EZB hat ihren Sitz in Deutschland, in Frankfurt am Main. Das Hauptgebäude wurde von den Architekten COOP HIMMELB(L)AU entworfen und im Jahr 2014 fertiggestellt. Am Hauptsitz arbeiten über 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Europa.

Was ist der EZB-Rat?

Geldpolitische Entscheidungen werden vom EZB-Rat getroffen. Der Rat umfasst sechs Mitglieder des Direktoriums und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der 19 Mitgliedstaaten des Euroraums. Sie werden jedoch nicht in den EZB-Rat berufen, um die Interessen ihres Landes oder der jeweiligen Notenbank zu vertreten, sondern die der gesamten Währungsunion. Sie fungieren damit als unabhängige und weisungsfreie Mitglieder.



So wird im EZB-Rat abgestimmt

Mit jedem weiteren Mitgliedstaat, dass dem Eurosystem beitritt, wächst auch der EZB-Rat. Dadurch wurde es in der Vergangenheit zunehmend schwieriger, Entscheidungen rasch und effizient zu treffen. Seit dem Beitritt Litauens zur Euro-Währungsunion im Jahr 2015 wurden die Stimmrechte deshalb neu verteilt. Die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der fünf Staaten mit den größten Volkswirtschaften und dem größten Finanzsektor halten zusammen vier Stimmrechte. Alle anderen Präsidenten der nationalen Zentralbanken (derzeit 14) halten zusammen elf Stimmrechte. Die Zuweisung der Stimmrechte an die einzelnen Präsidenten der nationalen Zentralbanken rotiert monatlich. Die Mitglieder des Direktoriums der EZB verfügen über ständige Stimmrecht.

Wer leitet den EZB-Rat?

Der EZB-Rat wird von einem Präsidenten angeführt. Seit November 2019 hat die französische Juristin Christine Lagarde diese Funktion inne. Vizepräsident ist der spanische Ex-Politiker und Wirtschaftswissenschafter Luis de Guindos, der unter anderem für den Wirtschaftsprüfer PwC tätig war. Die Direktoriumsmitglieder der EZB werden vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt. Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre und darf nicht verlängert werden.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäische Notenbank. © Apa Pool

EZB-Präsidentin Christine Lagarde: International erfahrene Krisenmanagerin Die französische Juristin und ehemalige Politikerin Christine Lagarde führt seit 2019 die europäische Notenbank als Präsidentin an. In dieser Funktion ist sie die erste Frau. Sie gilt als erfahrene Krisenmanagerin. So war sie zuvor von 2011 bis zum Beginn ihrer Amtszeit in der EZB Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Damals beriet sie in ihrer Funktion als Kreditgeber Länder beim Umgang mit der Finanzkrise und war maßgeblich an den Rettungspaketen für angeschlagene Volkswirtschaften in Europa, insbesondere Griechenland, beteiligt. Von 2007 bis 2011, also mitten in der Bankenkrise, war sie in Frankreich Wirtschafts- und Finanzministerin. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Rechtsanwältin bei der renommierten international tätigen US-Kanzlei Baker & McKenzie, spezialisiert auf Wirtschaftsrecht, wo sie 1999 zur Präsidenten aufstieg. Die Kanzlei mit Hauptsitz in Chicago beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiter in 74 Büros weltweit und ist mit einem jährlichen Umsatz von rund drei Milliarden Dollar einer der größten Kanzleien der Welt.

Wie unabhängig ist die EZB?

Sie ist politisch unabhängig, muss aber über ihr Handeln vor dem Europäischen Parlament Rechenschaft ablegen, schließlich betrifft ihre Politik alle Euroländer. Die EZB muss bei ihren Entscheidungen stets die wirtschaftliche Lage der 19 am Euro teilnehmenden Staaten abwägen, die sehr unterschiedlich ist.

Welche Mitbestimmungsrechte hat Österreich in der EZB? Keine - die Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone, und so auch die österreichische dürfen der EZB keine Weisungen erteilen, auch nicht an anderer Stellen und Organe dieser Länder. So darf der Generalrat, der Aufsichtsrat der Österreichischen Notenbank (OeNB) keine Beschlüsse fassen, wie der OeNB-Gouverneur im EZB-Rat abzustimmen hat. Im Gegensatz zur Politik. So kann das österreichische Parlament ihren jeweiligen Ministern im EU-Rat sehr wohl anhalten, im EU-Rat eine bestimmte Position zu vertreten. Der Gourverneur der (OeNB), aktuellRobert Holzmann, kann mit seiner Stimme Einfluss auf die Entscheidungen im EZB-Rat nehmen. © Apa, Helmut Fohringer

Die Aufgaben der EZB

1. Preisstabilität als oberste Priorität der EZB

Wert des Geldes in der Eurozone soll erhalten bleiben

Die EZB muss laut EU-Auftrag für Preisstabilität in der Europäischen Union sorgen. Die konkrete Definition über den Wert von Preisstabilität wird jedoch nicht von der Union festgelegt, sondern vom EZB-Rat. Das will sie mit einer mittelfristigen Inflationsrate von zwei Prozent erreichen. Zu diesem Zweck beurteilt die europäische Notenbank regelmäßig die wirtschaftliche und monetäre Entwicklung in der Eurozone und fasst auf dieser Grundlage alle sechs Wochen geldpolitische Beschlüsse, die sie in der anschließenden Pressekonferenz auch kommuniziert. Wenn Preisstabilität erreicht ist, soll die Geldpolitik alle anderen Wirtschaftsziele der EU unterstützen, wie Wachstum, Beschäftigung und Klima.

Temporär höhere Inflation akzeptiert

Die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt mittelfristig ein symmetrisches Inflationsziel von zwei Prozent. Das bedeutet: Sie toleriert temporäre Abweichungen nach oben und nach unten. Seit 2021 hat die EZB eine Inflation nahe, aber knapp unter zwei Prozent für den Euro-Raum als ideal für die Wirtschaft angesehen (asymetrisch). Dafür nimmt die Notenbank auch kurzfristige Preisschwankungen in Kauf, um durch etwaige Maßnahmen am Ende nicht langfristig noch höhere Preisausschläge zu verursachen.

2. Die Notenbank sorgt für sicheren und reibungslosen Zahlungsverkehr

Die EZB sorgt für reibungslosen Zahlungsverkehr

Sie unterstützt und organisiert zu diesem Zweck die Infrastruktur für den elektronischen Zahlungsverkehr. Die für diesen elektronischen Zahlungsverkehr nötige Zahlungssysteme werden als TARGET-Dienste bezeichnet.

Sie koordiniert die Ausgabe von Banknoten

Nur die Europäische Notenbank hat das alleinige Recht, Banknoten im Euroraum auszugeben. Sie koordiniert die Herstellung und die Ausgabe von Banknoten der Länder im Euroraum. Sie investiert in neue Technologien, um die Banknoten sicherer und länger haltbar zu machen. Mehr Informationen zu Sicherheitsmerkmalen und Hintergründe auf den Motiven der Euroscheine finden Sie hier.

3. Die EZB hat die Aufsicht über die Banken

Die Bankenaufsicht hat die Aufgabe, die Sicherheit und Robustheit des europäischen Bankensystems zu gewährleisten. Dazu wurden die Vorgaben für alle Banken im Euroraum vereinheitlicht und standardisiert. Der EZB wurde die Bankenaufsicht für knapp 120 systemrelevante Banken übertragen. Sie repräsentieren fast 85 Prozent der Bilanzsumme aller Banken des Euro-Raumes. In Österreich unterliegen sieben Kreditinstitute der direkten Aufsicht der EZB: die Bawag, die Erste Group, die Raiffeisen Zentralbank, Raiffeisen Niederösterreich-Wien, Raiffeisen Oberösterreich , Bank Austria und bis vor Kurzem die Sberbank, die nun geordnet abgewickelt wird. Die Liste aller Banken, die die EZB prüft, finden Sie hier. Die kleineren Banken in Österreich werden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) geprüft.

Die wichtigsten geldpolitischen Instrumente der EZB

1. konventionelles geldpolitisches Instrument: Der EZB-Rat entscheidet über die Leitzinsen

Das vorrangige Ziel der EZB ist es die Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Eines der geldpolitischen Instrumente dafür ist es die Höhe des Leitzinses zu bestimmen. Das sind die Konditionen zu denen sich alle Banken der Eurozone bei der EZB Geld ausborgen.

Auf diese Weise beeinflusst die EZB indirekt die wirtschaftliche und monetäre Entwicklung der Eurostaaten. Die Höhe des Leitzinses der EZB bestimmt so zwar nicht direkt die Spar- und Kreditzinsen der Bankkunden, doch ihr jeweiliges Institut gibt den von der EZB festgelegten Zinssatz teilweise an diese weiter. Auf diese Weise haben die Zinsentscheidungen der Europäischen Notenbanken indirekt sehr wohl Einfluss auf die Volkswirtschaften der Euroländer. Der EZB-Rat entscheidet alle sechs Wochen darüber, ob die Leitzinsen in der Eurozone angehoben oder gesenkt werden oder auf dem jeweiligen Niveau belassen werden.

Vorab werden dazu die monetären und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Eurostaaten analysiert und entsprechende Schlüsse gezogen. Als Quelle dienen große eigene Forschungs- und Analyseabteilungen. Zusätzlich fließen in ihre Betrachtungen Ergebnisse von Forschungsinstitute, Marktforschung für die Vorbereitung der geldpolitischen Entscheidungen. Die Ergebnisse dieser Analysen und Prognosen werden in den monatlich erscheinenden Wirtschaftsberichten der Europäischen Zentralbank zusammengefasst. Die auch sonst eine gute Quelle für all jene sind, die sich über die aktuelle wirtschaftliche Lage in der Eurozone informieren möchten.

2. Quantitative Easing: weitere Möglichkeit der unkonventionellen Geldpolitik

Quantitative Easing ist ein außerordentliches oder auch unkonventionell genanntes Instrument der Geldpolitik von Zentralbanken, das zum Einsatz kommt, wenn die Zinsen bereits sehr stark oder sogar auf null gesenkt wurden. Mit quantitativen Lockerungen möchte eine Zentralbank auch die langfristigen Zinsen beeinflussen., weil sie am Kapitalmarkt die länger laufenden Anleihen kaufen und so die Preise steigen und die Renditen fallen. Als Hintergrund: Mit dem klassischen Instrument, den Leitzinsen beeinflusst die Notenbank nur die Höhe der kurzfristigen Zinsen.



Die EZB hat mit ihrem Quantitative Easing mit ihrem Anleihenkaufprogramm ihr Ziel erreicht



Bei Quantitative Easing kauft die Zentralbank in großem Umfang Wertpapieren am Sekundärmarkt , wenn auch keine Anleihen am Primärmarkt, das würde laut dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union Artikel 123 unter das Staatsfinanzierungsverbot fallen. So darf die EZB weder direkt noch indirekt Kredite an EU-Staaten vergeben. Durch dieses Verbot soll verhindert werden, dass Notenbanken Geld drucken, um Schulden zu finanzieren und so im Extremfall wie im Jahr 1923 eine Hyperinflation auslösen. Wenn die Anleihenkäufe der EZB dennoch vor allem zu Beginn der Maßnahmen während der Schuldenkrise im Jahr 2015 heftig und von manchen als illegale Staatsfinanzierung kritisiert wurden. Die EZB würde damit die Banken und Staaten retten. Bisher hat sich die Maßnahme als zielführend erwiesen. "Die EZB hat mit ihrem Quantitative Easing mit ihren Anleihenkaufprogrammen ihr Ziel - niedrigere langfristige Zinsen, höheres Wachstum und damit auch höhere Inflation in Richtung zwei Prozent, erreicht.", so Ökonom Peter Brandner vom Think Thank Weis[s]e Wirtschaft.

3. Forward Guidance: Mit vorausschauender Botschaften die Zukunft beeinflussen

Die sogenannte Forward Guidance ist ein noch relativ junges geldpolitisches Instrument der Notenbanken. Es bedeutet eine kommunikative Selbstbindung über die zukünftige Zinspolitik, wenn es auch keine Prognose darstellt. Eine typische Aussage der EZB für eine Forward Guidance in der Vergangenheit: "Wir beabsichtigen in den nächsten zwei Jahren die Zinsen nicht zu erhöhen." Diese in die Zukunft gerichtete Orientierungshilfe für Finanzmarktteilnehmer ist bisher ausschließlich im Zusammenhang mit einer expansiven Geldpolitik, dem sogenannten Quantitave Easing verkündet worden. Beides sind geldpolitische Instrumente an der Nullzinsschranke, mangels der Möglichkeit, die Zinsen weiter zu senken, wird so die Absichten betonen, die Wirtschaft weiterhin mit billigen Kapital zu versorgen. Mit Quantitative Easing wird auch die Glaubwürdigkeit der Forward Guidance gestärkt.

4. Die Mindestreserve: Geldpolitisches Instrument der Vergangenheit

Der Mindestreservesatz zählt zu den konventionellen geldpolitischen Instrumenten der EZB und soll helfen, die Zinsen zu stabilisieren und die Liquidität der Banken in der Eurozone zu steuern. Doch dieses Instrument hat praktisch keine Bedeutung mehr. Die Banken werden ohnehin permanent mit Liquidität versorgt. So sind Banken zwar nach wie vor verpflichtet, sofern es die EZB verlangt, eine Mindestreserve bei der Notenbank als Guthaben zu hinterlegen. Eine Mindestreserve ist ein anderer Ausdruck für Zentralbankgeld und eine Einlage der Banken. Dieser Anteil lag lange bei einem Prozent der Kundeneinlagen. So sind Banken zwar nach wie vor verpflichtet aufgrund der Niedrigzinsphase senkte die EZB den Mindestreservesatz allerdings auf null, womit das Instrument keine Relevanz mehr hat.