Zurich bekommt mehr Zeit für Beazley-Übernahme

Die Bücherprüfung (Due Diligence) schreite planmäßig voran, hieß es weiter. Gleichzeitig verhandelten die Parteien über die Details der Transaktion und arbeiteten an den endgültigen Vertragsunterlagen.

Die beiden Konzerne hatten sich Anfang Februar grundsätzlich auf die finanziellen Eckdaten eines Angebots geeinigt. Das nun nachgebesserte Angebot bewertet den auf den Londoner Versicherungsmarkt Lloyd's spezialisierten Anbieter mit rund 8 Mrd. Pfund (9,2 Mrd. Euro). Der Verwaltungsrat von Beazley signalisierte Unterstützung: Das Gremium würde den Aktionären die Annahme des Offerts empfehlen, sollte Zurich ein verbindliches Angebot zu diesen Konditionen vorlegen. Durch den Zusammenschluss soll ein weltweit führender Anbieter von Spezialversicherungen entstehen. Zurich betrachtet Beazley als gute Ergänzung des eigenen Spezialversicherungsgeschäfts.