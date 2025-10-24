Trend Logo
Zeitung: Rheinmetall vor Satelliten-Auftrag der Bundeswehr

Plan umfasst 40 Low-Earth-Orbit-Satelliten
 © APA/APA/AFP/RONNY HARTMANN
Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird der deutschen Bundeswehr künftig wohl Satelliten liefern. "Der Plan ist es, der Bundeswehr in den kommenden zwei Jahren 40 sogenannte Low-Earth-Orbit-Satelliten zu liefern", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe). Laut der Zeitung ist ein entsprechender Auftrag der Bundeswehr über die Lieferung von Satelliten bereits "unterschriftsreif".

Dieser dürfte nach Schätzungen von Branchenexperten etwa drei Milliarden Euro schwer sein. Die Satelliten werden dem Bericht zufolge in Zusammenarbeit mit dem finnischen Start-up Iceye entwickelt und in Rheinmetalls Werk in Neuss gefertigt. Allerdings sei noch nicht geklärt, ob Rheinmetall oder die Bundeswehr selbst die Satelliten-Konstellation betreiben. Das könnte den Auftragswert verändern. Derzeit liegt das Projekt laut "Handelsblatt" dem Beschaffungsamt der Bundeswehr zur Prüfung vor. Der Haushaltsausschuss des Bundestages könnte der Finanzierung noch in diesem Jahr zustimmen.

Wie die Zeitung weiter berichtet, will Rheinmetall auf lange Sicht für die Bundeswehr neben den Radarsatelliten eine oder mehrere Satelliten-Konstellationen aufbauen, die der Kommunikation oder der Erdbeobachtung dienen.

UNTERLÜSS - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/RONNY HARTMANN

