Chip-Ausrüster Applied Materials streicht 1.400 Stellen

Der US-amerikanische Chip-Ausrüster Applied Materials will rund 1.400 Stellen streichen. Dies entspreche vier Prozent der Belegschaft und solle die Abläufe straffen, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mit. "Unser Ziel ist es, unsere Arbeitsweise weiter zu verändern, schneller zu werden, die Entscheidungsfindung zu vereinfachen", schrieb Firmenchef Gary Dickerson in einer Mitteilung an die Mitarbeiter.

