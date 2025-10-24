Inflation in Japan zieht im September wieder an

Die Daten sind eine wichtige Grundlage für die zweitägige Sitzung der Zentralbank in der kommenden Woche, auf der sie über eine Beibehaltung des Zinssatzes von 0,5 Prozent beraten wird.

Die BOJ hatte im vergangenen Jahr ihr jahrzehntelanges Konjunkturprogramm beendet und im Jänner die kurzfristigen Zinssätze auf 0,5 Prozent angehoben. Ein von der Notenbank genauer beobachteter Index, der sowohl die Preise für Lebensmittel als auch für Energie ausklammert, deutet jedoch auf eine leichte Entspannung hin. Er stieg im September im Jahresvergleich um 3,0 Prozent nach 3,3 Prozent im August. Obwohl die Verbraucherinflation seit mehr als drei Jahren über dem Zwei-Prozent-Ziel der BOJ liegt, hat Gouverneur Kazuo Ueda die Notwendigkeit betont, bei weiteren Zinserhöhungen vorsichtig vorzugehen. Als Grund nannte er die Unsicherheit über die Auswirkungen von US-Zöllen auf die japanische Wirtschaft.