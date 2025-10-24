Trend Logo
Inflation in Japan zieht im September wieder an

Teuerung weiter über Zwei-Prozent-Marke der Bank of Japan
 © APA/APA/AFP/PHILIP FONG
Die Inflation in Japan hat im September wieder an Fahrt gewonnen und bleibt über dem Ziel der Notenbank. Die Kerninflationsrate, die die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel ausklammert, stieg auf 2,9 Prozent, wie die japanische Regierung am Freitag mitteilte. Im August war der Zuwachs bei 2,7 Prozent gelegen. Damit liegt die Teuerung weiter über der Zwei-Prozent-Marke der Bank of Japan (BOJ).

Die Daten sind eine wichtige Grundlage für die zweitägige Sitzung der Zentralbank in der kommenden Woche, auf der sie über eine Beibehaltung des Zinssatzes von 0,5 Prozent beraten wird.

Die BOJ hatte im vergangenen Jahr ihr jahrzehntelanges Konjunkturprogramm beendet und im Jänner die kurzfristigen Zinssätze auf 0,5 Prozent angehoben. Ein von der Notenbank genauer beobachteter Index, der sowohl die Preise für Lebensmittel als auch für Energie ausklammert, deutet jedoch auf eine leichte Entspannung hin. Er stieg im September im Jahresvergleich um 3,0 Prozent nach 3,3 Prozent im August. Obwohl die Verbraucherinflation seit mehr als drei Jahren über dem Zwei-Prozent-Ziel der BOJ liegt, hat Gouverneur Kazuo Ueda die Notwendigkeit betont, bei weiteren Zinserhöhungen vorsichtig vorzugehen. Als Grund nannte er die Unsicherheit über die Auswirkungen von US-Zöllen auf die japanische Wirtschaft.

TOKYO - JAPAN: FOTO: APA/APA/AFP/PHILIP FONG

