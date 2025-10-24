Arzneimittelhersteller Sanofi schlägt Erwartungen

©APA/APA/AFP/ALAIN JOCARD
Der Arzneimittelhersteller Sanofi hat auch im dritten Quartal von seinem Kassenschlager Dupixent profitiert. Das Blockbuster-Medikament, das etwa bei Asthma und Neurodermitis zum Einsatz kommt, knackte mit einem Zuwachs von über einem Viertel erstmals in einem Quartal die 4 Mrd. Euro Umsatzmarke, wie Sanofi am Freitag in Paris mitteilte. Insgesamt wuchsen die Erlöse der Franzosen zwar nicht so stark, dafür schnitten sie beim operativen Gewinn besser ab, als erwartet.
von
Der konzernweite Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September um 2,3 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro, wobei Wechselkurse negative Auswirkungen hatten, da etwa die USA ein wichtiger Markt für Sanofi sind. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft legte ähnlich stark zu auf 4,4 Mrd. Euro. Der bereinigte Gewinn stieg um 4 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro. Die Jahresziele bestätigte Konzernchef Paul Hudson.
PARIS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/ALAIN JOCARD