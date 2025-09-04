Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Daten sind ein weiteres Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes und könnten auf zunehmende Kündigungen hindeuten. Die Entwicklung am Jobmarkt beeinflusst auch die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Die Finanzmärkte stellen sich darauf ein, dass die Zentralbank am 17. September die Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt senken wird. Derzeit liegen sie in einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell hat signalisiert, dass eine Anpassung der Zinsen wegen zunehmender Risiken für den Arbeitsmarkt gerechtfertigt sein könnte.