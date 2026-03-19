Vonovia will unter neuem Chef wachsen

Der bereinigte Gewinn vor Steuern (EBT) kletterte um 4,8 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Die Mieten legten organisch um 4,1 Prozent zu. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie erhalten. Analysten hatten im Mittel ein bereinigtes Ebitda von 2,8 Milliarden Euro erwartet.

Mucic will nun auch die Verschuldung drücken. Dazu seien auch "verstärkte Verkaufsaktivitäten" geplant. Der ehemalige SAP- und Vodafone-Vorstand Mucic hatte im Jänner den Chefposten bei Vonovia übernommen. Er ist Nachfolger von Rolf Buch, der nun beim Finanzinvestor KKR arbeitet.