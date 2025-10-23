Rüstungsboom treibt Steyr Motors an

CEO Julian Cassutti zeigt sich optimistisch und betont die volle Auftragslage, die eine hohe Visibilität für die kommenden Jahre schafft. Die Prognose eines Umsatzwachstums von mindestens 40 Prozent bei einer EBIT-Marge von über 20 Prozent wird trotz bestehender Unsicherheiten als erreichbar angesehen. Das mittelfristige Ziel bis 2027 sieht einen Umsatz von ca. 140 Millionen Euro und ein EBIT von ca. 40 Millionen Euro vor.