Agrana schloss Übernahme von Austria Juice ab

Die börsennotierte Agrana hat die Übernahme des Fruchtsaft- und Konzentratherstellers Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria (RWA) abgeschlossen. Die kartellrechtlichen Genehmigungen seien erteilt worden, Austria Juice ist damit seit Mitte Oktober eine 100-Prozent-Tochter der Agrana, wie zunächst die Raiffeisen-Zeitung berichtete und die Agrana auf APA-Anfrage bestätigte. Die Übernahme lässt sich der Konzern, der zuvor schon 50,1 Prozent hielt, 54,7 Mio. Euro kosten.
Austria Juice betreibt 13 Produktionsstätten in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, Ukraine sowie China und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Firma produziert Apfelsaft- sowie Beerensaftkonzentrate und stellt darüber hinaus natürliche Aromen und Getränkegrundstoffe her. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024/25 belief sich auf rund 330 Mio. Euro.