Agrana schloss Übernahme von Austria Juice ab

© APA/APA/THEMENBILD/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Die börsennotierte Agrana hat die Übernahme des Fruchtsaft- und Konzentratherstellers Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria (RWA) abgeschlossen. Die kartellrechtlichen Genehmigungen seien erteilt worden, Austria Juice ist damit seit Mitte Oktober eine 100-Prozent-Tochter der Agrana, wie zunächst die Raiffeisen-Zeitung berichtete und die Agrana auf APA-Anfrage bestätigte. Die Übernahme lässt sich der Konzern, der zuvor schon 50,1 Prozent hielt, 54,7 Mio. Euro kosten.

von APA Teilen