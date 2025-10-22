BAWAG steigert Quartalsgewinn

Die BAWAG hat in den ersten drei Quartalen 2025 eine bemerkenswerte finanzielle Performance gezeigt. Der Nettozinsertrag stieg um fast 50 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Auch der Provisionsüberschuss verzeichnete ein Wachstum von 20 Prozent und erreichte 273 Millionen Euro.

Die Kostenquote der BAWAG, ein wichtiger Indikator für die operative Effizienz, lag bei 36,9 Prozent. Dies stellt eine Erhöhung um 4,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr dar. Trotz dieser Steigerung bleibt die Bank in einem herausfordernden Marktumfeld diszipliniert. Die Quote notleidender Kredite (NPL-Ratio) blieb stabil bei 0,8 Prozent, was auf ein effektives Risikomanagement hinweist.