US-Handelsdefizit stieg im Juli um ein Drittel

Das US-Handelsdefizit ist im Juli trotz hoher Zölle um fast ein Drittel gestiegen. Die Einfuhren übertrafen die Ausfuhren um 78,3 Mrd. Dollar (67,2 Mrd. Euro), wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Das sind 32,5 Prozent mehr als im Juni, als das Defizit noch bei gut 59 Mrd. Dollar gelegen war. Die Importe wuchsen im Juli um 5,9 Prozent auf fast 359 Mrd. Dollar, während die Exporte nur um 0,3 Prozent auf mehr als 280 Mrd. Dollar stiegen.

