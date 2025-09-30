UBS stemmt sich gegen deutlich strengere Kapitalvorgaben

Diese Maßnahme zerstöre bei der UBS auf Gruppenstufe Kapital im Umfang von rund 11 Mrd. Dollar (rund 9 Mrd. Euro). Entgegen der bisherigen Praxis sehe der Konsultationsentwurf zudem keine Übergangsfristen für diese weitreichenden Änderungen vor.

Der Vorschlag ist Teil eines im Juni vorgelegten umfassenden Plans zur Verschärfung der Schweizer Bankenvorschriften als Reaktion auf den Kollaps der Credit Suisse, die anschließend von der UBS übernommen wurde. Insgesamt könnte die UBS bis zu 24 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kernkapital zur Abwehr möglicher Krisen aufbringen müssen. Der Löwenanteil der neuen Vorgaben entfällt auf die Eigenkapitalunterlegung der Auslandsbeteiligungen. Über diese Vorgabe entscheidet das Parlament voraussichtlich im kommenden Jahr. Es bestehen Überschneidungen zwischen zusätzlichen Kapitalanforderungen in Zusammenhang mit Auslandsbeteiligungen sowie Software und Steuerguthaben.