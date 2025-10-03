Türkische Inflation erstmals seit über einem Jahr gestiegen

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einem weiteren Rückgang der Teuerung gerechnet und im Schnitt eine Inflationsrate von 32,4 Prozent erwartet. In den vergangenen Jahren hatte sich das Leben in der Türkei stark verteuert. Zeitweise wurden 2022 Inflationsraten von mehr als 80 Prozent erreicht. Seit dem Frühjahr 2024 hatte sich die Lage aber kontinuierlich entspannt.

Strom stärkster Preistreiber

Zu den stärksten Preistreibern zählten im September die Kosten für Strom. Auch die Ausgaben für Bildung sind im Jahresvergleich deutlich stärker als der Durchschnitt gestiegen. Die Ausgaben für Lebensmittel lagen den Angaben zufolge nur leicht über dem Schnitt.

Die türkische Notenbank hatte in den vergangenen Jahren mit einem starken Anstieg der Leitzinsen gegen die hohe Inflation angekämpft. Vor dem Hintergrund der zuletzt schwächeren Teuerung wurden die Zinsen heuer aber wieder gesenkt, zuletzt im September um 1,5 Prozentpunkte auf 40,5 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigte der Anstieg der Inflation kaum Wirkung. Der Kurs der türkischen Währung ist seit Jahren auf Talfahrt. Mittlerweile müssen für einen US-Dollar 41,68 Lira und für einen Euro 48,88 Lira gezahlt werden.