Trübe Stimmung in deutscher Autobranche vor Gipfeltreffen

"Hier schimmern erste Anzeichen der Enttäuschung über die neue Bundesregierung durch", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl. Die Unternehmen hätten gehofft, die Regierung würde durch wesentliche Strukturreformen den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger machen: "Diese Hoffnungen sehen sie bislang nicht bestätigt", so die Expertin.

Dieses Thema dürfte auch beim heutigen Autogipfel zur Sprache kommen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz lädt zu einem Treffen ins Kanzleramt. Teilnehmen sollen die Ministerpräsidenten der autoproduzierenden Länder wie Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Zudem sind Vertreter der Autokonzerne, der Zulieferbranche sowie Arbeitnehmervertreter geladen. Es soll angesichts der schwierigen Lage in der Branche vor allem über Rahmenbedingungen und Arbeitsplätze gesprochen werden.