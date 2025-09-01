Tesla verliert Marktanteile in vielen europäischen Ländern

In Norwegen und Spanien konnte Tesla zwar seinen Absatz steigern, der chinesische Elektroautobauer BYD schaffte aber jeweils ein deutlich stärkeres Plus. "Ein Grund, warum wir weiterhin enttäuschende Zahlen bei Tesla sehen, ist der stärkere Wettbewerb am Markt", sagte Matthias Schmidt, Autoanalyst bei Schmidt Automotive. Es klinge für ihn "wahnhaft", wenn Musk angesichts eines Rückgangs des Marktanteils in Europa verleugne, dass es Probleme beim Absatzvolumen gebe. Tesla-Vertreter hatten zuletzt den Absatzrückgang auf die Produktionsunterbrechungen zurückgeführt, die mit dem Modellwechsel beim Model Y zusammenhängen. Fachleute führen die Zurückhaltung der Kunden allerdings auch auf das Engagement von Musk für US-Präsident Donald Trump und seine Unterstützung rechtspopulistischer Parteien in Europa zurück.