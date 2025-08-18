TAG Immobilien kauft 5.300 Wohneinheiten in Polen

"Das strategische Ziel, spätestens bis Ende des Jahres 2028 über circa 10.000 Mietwohnungen in Polen zu verfügen, werden wir mit Hilfe dieser Akquisition deutlich früher als geplant erreichen", erklärte Claudia Hoyer, Mitgeschäftsführerin der TAG. Wie das in Deutschland und Polen tätige Unternehmen mitteilte, wird eine Freigabe der Transaktion durch die polnische Kartellbehörde zum Ende des dritten beziehungsweise im Verlauf des vierten Quartals 2025 erwartet. TAG Immobilien vermeldete bereits am Dienstag, dass der Konzern dank Aufwärtstendenzen im Polengeschäft beim Gewinn aufgeholt hat. Für das zweite Halbjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Wohnungsübergaben und damit auch des Verkaufsergebnisses in Polen.