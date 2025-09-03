Swiss Life verbuchte operativ Zuwächse und sieht sich auf Kurs

©APA/APA/KEYSTONE/A1885 epa Keystone Steffen Schmidt
Swiss Life sieht sich auf Kurs, die Ziele bis 2027 zu erreichen. Der Schweizer Lebensversicherer habe im ersten Halbjahr das Versicherungsgeschäft ausgebaut und auch einen höheren Betriebsgewinn erzielt, erklärte Konzernchef Matthias Aellig am Mittwoch. "Mit diesen Ergebnissen sind wir erfolgreich in unser Unternehmensprogramm 'Swiss Life 2027' gestartet und auf Kurs."
Der Konzern verbuchte im ersten Halbjahr einen Zuwachs des Betriebsgewinns um 3 Prozent auf 903 Mio. Franken (964 Mio. Euro) und einen Anstieg der Prämieneinnahmen um 5 Prozent auf 12,1 Mrd. Franken. Das Ergebnis des Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäfts (FEE) kletterte auf 392 (Vorjahr: 391) Mio. Franken. Mit seinem Unternehmensprogramm "Swiss Life 2027" strebt der Konzern bis 2027 unter anderem ein FEE-Ergebnis von über einer Milliarde Franken an und eine Dividendenausschüttungsquote von über 75 Prozent.