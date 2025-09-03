Swiss Life verbuchte operativ Zuwächse und sieht sich auf Kurs

Der Konzern verbuchte im ersten Halbjahr einen Zuwachs des Betriebsgewinns um 3 Prozent auf 903 Mio. Franken (964 Mio. Euro) und einen Anstieg der Prämieneinnahmen um 5 Prozent auf 12,1 Mrd. Franken. Das Ergebnis des Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsgeschäfts (FEE) kletterte auf 392 (Vorjahr: 391) Mio. Franken. Mit seinem Unternehmensprogramm "Swiss Life 2027" strebt der Konzern bis 2027 unter anderem ein FEE-Ergebnis von über einer Milliarde Franken an und eine Dividendenausschüttungsquote von über 75 Prozent.