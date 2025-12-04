Streikwoche in der Sozialwirtschaft vor Abschluss

Nachdem am Dienstag bereits in den Bundesländern gestreikt worden war, folgten am Mittwoch auch Betriebe in Wien. Am Donnerstag ging es in den dritten Streiktag. Insgesamt wurde laut Gewerkschaft zwischen Dienstag und Donnerstag an mehr als 300 Standorten der rund 130.000 Beschäftigten in den privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegeberufen gegen das als unzureichend empfundene Angebot der Arbeitgeberseite protestiert.

"In allen Streikversammlungen zeigen die Beschäftigten, dass sie sich ein angemessenes Angebot der Arbeitgeber erwarten", sagte dazu am Mittwoch GPA-Chefverhandlerin Eva Scherz in einem Statement zur APA.

Am Nachmittag plant die Gewerkschaft eine abschließende Aktion vor dem Standort des Arbeitgeberverbandes Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) im Wiener Ignaz-Kuranda-Park. Damit will man den Protest morgen auch zu den Arbeitgebern tragen "und mit einer Lichter-Menge darauf pochen, dass unserem Verhandlungsgegenüber ein Licht aufgeht", so Scherz. Gefordert wird ein "faires Angebot" bei der nächsten Verhandlungsrunde kommende Woche (11. Dezember). Sorgen müssten sich Klienten der Betriebe bzw. deren Angehörige angesichts der Streiks keine machen, versicherte die GPA mehrmals.

Von Arbeitgeberseite - Sozialorganisationen wie etwa die Volkshilfe - zeigte man sich bisher zwar verständnisvoll, aber verwies auf die schwierigen Umstände infolge von Kürzungen durch Bund und Bundesländer und forderte daher mehr Augenmaß bei den KV-Verhandlungen. "In der Sozial- und Gesundheitsbranche, die derzeit die umfangreichsten Kürzungen seit Jahrzehnten schultern muss, mit 4 Prozent auf die im Vergleich höchste Lohnerhöhung in den diesjährigen Verhandlungen zu pochen, ist schlicht unrealistisch und trägt nicht zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei", kritisierte SWÖ-Geschäftsführerin Yvonne Hochsteiner am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Warnstreiks würden sich gegen die Falschen richten, nämlich "gegen jene, die seit Monaten um die Finanzierung kämpfen, nicht gegen jene, die sie blockieren", so Hochsteiner. Appelliert wurde einmal mehr an die öffentliche Hand, ausreichend Mittel bereitzustellen, um die Versorgungssicherheit im Sozialstaat nicht zu gefährden. Die Branche stehe vor massiven Kürzungen mit verheerenden Auswirkungen, wurde gewarnt.

Die Gewerkschaften GPA und vida wiesen dies prompt erbost zurück und sprachen von einem "billigen Abputzen". Es werde der Eindruck erweckt, die Geschäftsführungen hätten keinerlei Verantwortung für die Finanzierung der Dienstleistungen der sozialen Unternehmen und damit auch für die Gehaltsentwicklung der Beschäftigten. Jedoch sei es die Aufgabe der Unternehmensleitungen, ihre Unternehmen langfristig abzusichern.

Angekündigt worden waren die Streiks bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag, nachdem die Kollektivvertragsverhandlungen nach der dritten Runde ohne Einigung zu Ende gegangen waren. Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot sei "unzureichend", teilten die Gewerkschaften GPA und vida danach mit. Vorgeschlagen wurden von Arbeitgeberseite durchschnittlich 1,71 Prozent Plus auf KV-Gehälter und 1,3 Prozent auf IST-Gehälter für 2026 sowie 1,65 Prozent auf KV-und IST-Gehälter für 2027. Die Gewerkschaften fordern neben einer Erhöhung um vier Prozent auch Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, vor allem bei Teilzeitkräften.