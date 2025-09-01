Trend Logo
Stimmung in Chinas Industrie etwas aufgehellt - Umfrage

Leichtes Wachstum signalisiert
 © APA/APA/dpa/Silas Stein
Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich nach einer privaten Erhebung im August deutlich verbessert. Der vom Datenunternehmen RatingDog veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 50,5 Punkte (Juli: 49,5 Punkte). Damit erreicht er den höchsten Wert seit fünf Monaten und lag zudem über der Schwelle von 50 Punkten, die auf Wachstum bei den Firmen hindeutet.

Amtliche Daten zeigen Schwäche

Erst am Sonntag hatte die Statistikbehörde einen anderen Befund gemeldet: Der offizielle PMI verharrte mit 49,4 Punkten unter der Wachstumsschwelle und signalisiert damit erneut ein Schrumpfen der Industrieaktivität. Der Unterschied liegt an der Methodik. Der staatliche Index erfasst laut Experten häufig größere und staatsnahe Betriebe, während der RatingDog-PMI als Abbild für die Stimmung kleinerer und exportorientierter Unternehmen gilt.

Handelsstreit mit Washington belastet

Trotz des andauernden Handelsstreits mit den USA und neuer Zölle auf chinesische Waren zeigt die Industrie damit eine gewisse Widerstandskraft. Fachleute mahnen allerdings, dass die Erholung fragil bleibt.

