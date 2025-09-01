Stimmung in Chinas Industrie etwas aufgehellt - Umfrage

Amtliche Daten zeigen Schwäche

Erst am Sonntag hatte die Statistikbehörde einen anderen Befund gemeldet: Der offizielle PMI verharrte mit 49,4 Punkten unter der Wachstumsschwelle und signalisiert damit erneut ein Schrumpfen der Industrieaktivität. Der Unterschied liegt an der Methodik. Der staatliche Index erfasst laut Experten häufig größere und staatsnahe Betriebe, während der RatingDog-PMI als Abbild für die Stimmung kleinerer und exportorientierter Unternehmen gilt.

Handelsstreit mit Washington belastet

Trotz des andauernden Handelsstreits mit den USA und neuer Zölle auf chinesische Waren zeigt die Industrie damit eine gewisse Widerstandskraft. Fachleute mahnen allerdings, dass die Erholung fragil bleibt.