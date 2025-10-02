Spanien im Sommer mit neuem Rekord bei Auslands-Touristen

Für August meldete das Statistikamt einen Anstieg der Besucherzahl um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Juli hatte es einen Anstieg um 1,6 Prozent gegeben. In den ersten acht Monaten des Jahres besuchten fast 66,8 Millionen ausländische Touristen Spanien - ein weiterer Rekord, der die entsprechende Zahl des Vorjahres um 3,9 Prozent übertraf.

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Sektoren in Spanien, dessen Wirtschaft auch im internationalen Vergleich zuletzt stark zugelegt hatten. In beliebten Reisezielen wie Barcelona, der südlichen Küstenstadt Málaga oder auf den Balearen und Kanaren kommt es jedoch zunehmend zu Protesten gegen Übertourismus.