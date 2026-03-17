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Schweizer Notenbank schwächte Franken mit Milliardenkäufen

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Devisen um 5,2 Mrd. Franken gekauft
 © KEYSTONE, PETER KLAUNZER, APA
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Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr deutlich mehr für den Kauf von Fremdwährungen ausgegeben. Die Notenbank kaufte 2025 in Summe Devisen im Wert von 5,2 Mrd. Franken (5,75 Mrd. Euro), wie aus ihrem veröffentlichten Jahresbericht hervorging. Im Jahr 2024 hatte sie unter dem Strich noch Fremdwährungen für netto 1,2 Mrd. Franken erworben.

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Die Devisenkäufe hätten dazu beigetragen, angemessene monetäre Bedingungen sicherzustellen, so die SNB. Mit den Transaktionen ging die Notenbank gegen die wirtschaftsschädliche übermäßige Aufwertung der in unsicheren Zeiten als sicherer Hafen gefragten Landeswährung vor.

BERN - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/KEYSTONE/PETER KLAUNZER

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