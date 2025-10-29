Schwankende Börsen bescherten Großbank UBS Gewinnsprung

Analysten hatten im Mittel mit einem Gewinn von 1,29 Mrd. Dollar gerechnet. Die Auflösung von Rückstellungen für Rechtsfälle, die günstiger als erwartet ausfielen, steuerte 668 Mio. Dollar zum Überschuss bei. Die Investmentbank fuhr einen rekordhohen Quartalsertrag ein. "Im dritten Quartal 2025 haben wir ein ausgezeichnetes finanzielles Ergebnis erzielt, getragen von der hohen Dynamik in unserem Kerngeschäft und der konsequenten Umsetzung unserer strategischen Prioritäten", sagte Konzernchef Sergio Ermotti. "Unsere privaten und institutionellen Kunden waren sehr aktiv."

Die Transaktionstätigkeiten und die Pipeline an Deals bleibe solide, hieß es zum Ausblick. Andererseits belasteten makroökonomische Unsicherheiten zusammen mit dem starken Franken und den höheren US-Zöllen die Schweizer Wirtschaft. Zudem könnte ein längerer Shutdown der US-Bundesverwaltung zu Verzögerungen bei Kapitalmarkttransaktionen führen. UBS sei indes zuversichtlich, die Finanzziele für 2026 zu erreichen.

Im Kerngeschäft mit Reichen und Superreichen kletterte der Vorsteuergewinn im Sommerquartal auf 1,35 Mrd. Dollar. Von Juli bis September sammelte der Konzern bei diesen Kunden 38 Mrd. Dollar an frischen Mitteln ein. Vor allem vermögende Asiaten trugen neues Geld zur UBS. Im Amerika-Geschäft, dem wichtigsten Wachstumsmarkt des Konzerns, flossen unter dem Strich dagegen 9 Mrd. Dollar ab. Die UBS erklärte dies mit Abgängen von wenig produktiven Finanzberatern. Rund lief es im Investmentbanking, wo die UBS den Vorsteuergewinn auf 900 Mio. Dollar mehr als verdoppelte. Sowohl im Handel als auch in der Beratung bei Firmenübernahmen und Börsengängen kletterten die Erträge.

Bei der Integration der 2023 übernommenen Credit Suisse (CS) sieht sich die UBS auf Kurs. Doch obwohl die UBS die hochkomplexe Zusammenführung von zwei global systemrelevanten Banken bisher weitgehend pannenfrei gemeistert hat, werfen die Folgen der Notübernahme einen Schatten auf die UBS. Denn um eine mögliche Schieflage der UBS in Zukunft zu verhindern, will die Schweizer Regierung dem Institut zusätzliches Eigenkapital von 24 Mrd. Dollar aufbürden. Die UBS wehrt sich gegen die Vorschläge, weil sie Nachteile gegenüber den internationalen Rivalen befürchtet und die üppigen Ausschüttungen an die Aktionäre gefährdet sein könnten.

An den kurzfristigen Plänen für Aktienrückkäufe rüttelt das Geldhaus indes nicht. Bis zum Jahresende will die UBS weiterhin eigene Titel im Wert von bis zu 3 Mrd. Dollar zurückkaufen, zudem soll die Dividende für 2025 um rund 10 Prozent gesteigert werden. Angaben zu den im kommenden Jahr geplanten Kapitalrückführungen will der Konzern mit den Jahreszahlen 2025 vorlegen. Ursprünglich hatte sich die Bank für 2026 Aktienrückkäufe im Volumen von mindestens 5,6 Mrd. Dollar vorgenommen. Hohe Ausschüttungen sind für viele Anleger ein wichtiger Grund, in die UBS zu investieren.